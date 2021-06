Médico se aproveitava de momentos à sós com pacientes menores para cometer abusos - Reprodução de TV

Médico se aproveitava de momentos à sós com pacientes menores para cometer abusosReprodução de TV

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 14:18 | Atualizado 29/06/2021 14:41

Rio - Um médico psiquiatra que abusou sexualmente de pacientes foi condenado pela Justiça a pouco mais de 20 anos de prisão em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Os crimes de Cláudio Roberto Azevedo, 47 anos, só foram descobertos pela Polícia Civil após a denúncia de uma paciente.



De acordo com a decisão da Justiça, Cláudio foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Ele estava preso preventivamente desde maio do ano passado.



A prisão foi motivada pela denúncia de uma paciente que contou à polícia que o médico se aproveitava de momentos em que seus responsáveis saíam do consultório para cometer os abusos. O psiquiatra atendia as pacientes em uma clínica popular no centro de Itaboraí.



As vítimas eram todas mulheres moradoras do município, de idades variadas. Algumas adolescentes procuravam a ajuda do homem por problemas de depressão. A partir da primeira denúncia, outras quatro pacientes foram encontradas, entre elas uma menina de 11 anos.

Segundo a delegada Norma Lacerda, a investigação apontou que Azevedo se aproveitava da condição de médico para praticar os crimes. Ainda de acordo com Norma, as denúncias dão conta que o crime de violação sexual mediante fraudes aconteceu múltiplas vezes com mulheres com idades entre 18 e 23 anos.



Condenado, Cláudio cumprirá pena na penitenciária de Bangu 8, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.