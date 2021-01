Carlinhos Maia Reprodução

Por iG

Publicado 18/01/2021 15:53 | Atualizado 18/01/2021 15:55

Carlinhos Maia disse que negou a proposta para ser um dos primeiros vacinados contra a Covid-19 em Alagoas. O humorista, que foi criticado por uma festa de Natal com muita aglomeração , falou que recebeu o convite do governo para divulgar a campanha de vacinação e incentivar as pessoas a tomarem a vacina, pois ainda há quem esteja relutante.

fotogaleria



"Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei. Mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue", Carlinhos Maia escreveu no Twitter. "Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei. Mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue", Carlinhos Maia escreveu no Twitter.

Publicidade

Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei. Mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue. — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) January 18, 2021



"Lembrando que a ideia era pela divulgação porque tem gente que ainda tem medo de tomar a vacina, mas farei a divulgação mesmo assim", o comediante completou. Porém, o Governo de Alagoas negou que tenha feito esse convite e disse que as doses da vacina que chegaram ao estado serão destinadas ao público prioritário.

"Lembrando que a ideia era pela divulgação porque tem gente que ainda tem medo de tomar a vacina, mas farei a divulgação mesmo assim", o comediante completou. Porém, o Governo de Alagoas negou que tenha feito esse convite e disse que as doses da vacina que chegaram ao estado serão destinadas ao público prioritário.