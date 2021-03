Projota, Arthur e Lumena estão no paredão Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 07:49 | Atualizado 01/03/2021 13:41

Rio - Arthur, Lumena e Projota são os integrantes do quinto paredão do "BBB 21", que foi formado na noite desta terça-feira. O líder João Luiz indicou Projota para a berlinda. Carla Diaz atendeu o Big Fone e mandou três participantes ao paredão: Lumena, Rodolffo e Fiuk.

fotogaleria

Publicidade

Indicado pelo líder, Projota pode salvar uma pessoa do paredão. Ele salvou Fiuk. Rodolffo venceu a prova Bate e Volta e também ficou livre da berlinda. Arthur foi o mais votado pela casa, com seis votos. Com isso, Projota, Lumena e Arthur disputam a permanência no reality show nesta terça-feira.