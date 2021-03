Por O Dia

Publicado 01/03/2021 08:19 | Atualizado 01/03/2021 08:21

Rio - No dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro, a OSRJ - Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro sob a direção artística e regência do maestro Rafael Barros Castro, apresenta a live Mestres do Samba, diretamente do Teatro Rival, com um tributo a três grandes compositores do gênero: Cartola, Nelson Cavaquinho e Noel Rosa. A live poderá ser conferida a partir das 20h, no canal no YouTube da OSRJ