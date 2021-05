"Somente Deus me tira daquela cadeira [presidência]", afirmou Bolsonaro. AFP

Publicado 13/05/2021 14:17 | Atualizado 13/05/2021 14:27

O presidente Jair Bolsonaro criticou, durante discurso nesta quinta-feira (13), a CPI da Covid e afirmou que “é um crime” o que acontece. O chefe do Executivo também declarou, sem citar nomes, que há um “vagabundo inquirindo pessoas de bem”, enquanto a platéia gritava "Renan vagabundo", em referência ao senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid. As declarações foram feitas durante a entrega de unidades habitacionais em Maceió, no estado de Alagoas.

Apesar de não citar nomes, a fala do presidente coincide com declaração dada pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) na sessão da CPI desta quarta-feira, em que o mesmo atacou Renan, chamndo o relator de "vagabundo".

O chefe do Executivo ficou em silêncio durante os gritos da plateia e em seguida declarou que "o recado que eu tenho para este indivíduo é: se que fazer um show, tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira [presidência]", afirmou.



Aglomerações sem o uso de máscara

Jair Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió, para inaugurar três obras. Causando aglomerações, o presidente falou com apoiadores e tirou fotos sem o uso de máscara, embora o uso de proteção em espaços públicos seja obrigatório no Estado alagoano.

Além das moradias, Bolsonaro fez a inauguração do complexo viário entre a BR-104 e a BR-316, equipamento que custou R$ 77,4 milhões e que funciona desde dezembro de 2020. Em São José da Tapera, no interior, o presidente inaugura o trecho IV do Canal do Sertão, que vai possibilitar chegar a 125 km abastecidos com as águas do Rio São Francisco.

O presidente estava acompanhado do prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves (PP), e o prefeito de Maceió, JHC (PSB). Além de nomes como o senador Fernando Collor (Pros), o ministro do Turismo Gilson Machado e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).



Manifestações

Por volta das 6h, um protesto foi organizado por integrantes de movimentos sociais contra Bolsonaro. Os manifestantes atearam fogo a pneus e pedaços de madeira no protesto. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a manifestação teve fim às 8h30.