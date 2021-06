Menino de 3 anos é baleado em Senador Camará - Arquivo pessoal / WhatsApp O DIA

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:20 | Atualizado 29/06/2021 15:26

Rio - O menino Heitor Rafael, de apenas 3 anos, que foi baleado no fêmur, no último dia 30, em Senador Camará , na Zona Oeste do Rio, recebeu alta do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na mesma região, nesta segunda-feira (28), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).