Rio - O Sol saiu de Touro e começou a jornada em Gêmeos nesta quinta-feira. O signo é o terceiro do zodíaco e é caracterizado pela versatilidade e pela intelectualidade. Esse período é propício para comunicação e maior agilidade de raciocínio.



A taróloga Alice Tardin, do Tarot por Amor, trouxe uma orientação sobre esse mês geminiano. Mas, antes de tudo, é bom lembrar que o jogo de tarot é um norte, não um destino definido. Tudo depende do livre arbítrio. Veja o conselho.



O Mundo



Última carta dos arcanos maiores, O Mundo vem falar da conclusão e realização efetiva de tudo que outrora esteve nos planejamentos. Tudo evolui para a concretização. A dificuldade, típica dos geminianos, de estabelecer um caminho e nele depositar o foco, tem tudo para ser superada nesse novo ciclo. Não se dispersar do que vem recebendo sua dedicação vai ser muito importante.



Resultados satisfatórios no trabalho serão frutos naturais do esforço. Os caminhos estão bem abertos nesse sentido, e a finalização de um projeto levará ao nascimento de outro ou outros, agitando bastante a dinâmica de produção, do jeito que os geminianos gostam. A comunicação fica também muito facilitada, o que permite o surgimento de parcerias mais sólidas.



Quanto ao amor, O Mundo pede um pouco mais de atenção ao amor próprio. A necessidade de ter várias pessoas ao seu redor para se sentir feliz definitivamente não cairá bem agora, até mesmo pelo contexto que vivemos de pandemia. Busque se satisfazer com aquilo que te realiza sozinho. Procure curtir seus prazeres independente do outro, ou melhor, faça com que esse outro não seja a fonte exclusiva do seu prazer, por mais que isso seja difícil para o inquieto e extremamente sociável geminiano. Aproveitar a solitude trará ótimos insights e aumentará o foco naquilo que realmente interessa. Finalizações serão necessárias e para isso é preciso aquietar a mente. Assim, naturalmente as relações mais superficiais chegarão ao fim. Você enxergará melhor quem está realmente ao seu lado e quem só quer se embalar no seu espírito festeiro, quando tudo é êxtase.