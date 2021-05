Júpiter Reprodução de Internet

Publicado 14/05/2021 17:00

Rio - Júpiter começou a jornada em Peixes nesta quinta-feira. O astrólogo Rafael Vilas explica que esse posicionamento no signo não é definitivo. Em dois meses, o astro vai retornar para Aquário, em movimento retrógrado. O período será de renovação astral, inspiração, esperança e fé, com maior leveza e conexão com uma parte mais profunda do ser.



Segundo Rafael Vilas, Júpiter engrandece tudo que toca. O trânsito do astro está relacionado à coletividade e trata de assuntos referentes às leis e relações internacionais. Quando posicionado em um signo do elemento água, atua em situações que envolvem os recursos hídricos. “Esse é o sinal do aumento de chuvas, enchentes e transbordamentos de rios em algumas regiões. Pode haver o surgimento de mudanças nas leis relacionadas à água e a proteção do meio ambiente. E como Marte, o planeta das batalhas, está em Câncer, podem ocorrer conflitos marítimos e tensões navais pelo mundo afora”, diz.



A nível pessoal, o astrólogo afirma que esse posicionamento é positivo, uma vez que Júpiter, chamado de grande benéfico, está em domicílio, ou seja, se encontra fortalecido. “As pessoas que possuem o Sol, a lua ou Júpiter nos primeiros 5 graus de Peixes vão sentir especialmente essa energia. A imaginação se torna mais vívida e pode haver um crescimento espontâneo da empatia e do sentimento de gratidão. Sabe quando você se sente bem sem nenhum motivo aparente?”, revela.



E quanto à pandemia da covid-19?



Ainda de acordo com Vilas, Peixes é o signo do vírus e da pandemia e Júpiter fala de acontecimentos relativos à legislação. "Esse trânsito pode ser o indício de liberação das vacinas, tal como o aumento do número de vacinados. Também é um símbolo de caridade e de auxílio para os que sofrem e para os desprovidos, que vão aumentar neste período”.