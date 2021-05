Por O Dia

Publicado 11/05/2021 16:10

Rio - A lunação de Touro teve início nesta terça-feira, com o ingresso da lua nova neste signo. O período é marcado por começos e caracteriza como os eventos se desenrolam no caminhar lunar. A astróloga Marianna Muricy revela que o mês será tumultuado na esfera política e estudantil, com a forte mobilização popular para a resolução dos conflitos. Nesta semana, Júpiter entra em Peixes, o domicílio noturno, na tentativa de trazer um alento à população.

Segundo Marianna Muricy, a lua e o Sol juntos ocupam a casa 8 da lunação vigente. Esse setor trata de assuntos como a morte, o que traz à tona perdas em massa da população. No entanto, outros temas são fundamentais, visto que ambos os astros regem as casas 10 e 11, que versam sobre o poder do presidente e do legislativo. “Já Vênus é um planeta fundamental para esse período lunar e se encontra em conjunção com Mercúrio, na casa 9, trazendo bons aspectos em relação à articulação das demandas da população com o governo. No entanto, esse posicionamento pode falar sobre a situação já deflorada da falta de verba nas universidades e, consequentemente, as lacunas formadas em torno das pesquisas”, analisa.A nível pessoal, a astróloga revela que é importante olhar onde está Touro no Mapa Natal, porque podem acontecer movimentações nos temas que essa casa elenca. “Aos que têm ascendente entre os 20 e 22 graus de Escorpião, o mês será um tanto quanto atribulado no viés financeiro”, alerta.