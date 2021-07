Vênus - Reprodução de Internet

Publicado 22/07/2021 17:44 | Atualizado 22/07/2021 18:01

Rio - Vênus começou a jornada em Virgem na noite de quarta-feira. A astróloga Bárbara Ariola (@bariola) conta que os assuntos relacionados ao astro ficam prejudicados ou aparecem com debilidades neste signo. Segundo a especialista, o planeta, chamado de pequeno benéfico, está associado às competições. Por isso, influencia as Olimpíadas de Tóquio, a qual a abertura vai ocorrer nesta sexta-feira, com tensões por conta da pandemia da covid-19.



Segundo Bárbara Ariola, Vênus está em “queda”, ou seja, se sente desconfortável em Virgem. Neste signo, a pequena benéfica, que rege as belezas, amores, prazeres, encontra a morada de Mercúrio, o mensageiro, que precisa racionalizar, criar instrumentos, transmitir mensagens de acordo com a lógica das coisas. “Em Virgem, Vênus tem dificuldades no deleite do afeto, porque racionaliza e classifica. Por outro lado, temos que lembrar que o planeta tem uma vantagem chamada ‘triplicidade' em signos de Terra. Portanto, sendo Virgem um signo desse elemento, de certa forma traz algum remanso para esse posicionamento. Talvez não seja a Vênus mais romântica de todas, mas certamente uma que se atenta aos detalhes!”



Jogos Olímpicos



Ainda de acordo com Ariola, os Jogos Olímpicos vão ocorrer sob a apreensão da pandemia. Alguns casos de covid-19 podem surgir no evento, ainda que o vírus seja regido por Vênus e esteja prejudicado transitando por Virgem. “Veja só, Vênus rege as competições, por serem também uma forma de deleite, entretenimento, mas está em queda. É uma das poucas vezes na história que não assistimos às Olimpíadas relaxados. Imagina para as delegações e produção do evento? Não acredito que tenha grandes infecções e problemas, mas o assunto fica evidente de qualquer forma”, aponta.



Brasil: economia prejudicada e fome



A astróloga afirma que os assuntos relacionados à economia do Brasil aparecem de forma prejudicada. Além disso, a reforma do Ministério do Trabalho também estará em evidência neste trânsito, assim como a escassez e a urgência de tratar a precariedade, principalmente a fome, por conta do aumento dos preços. “O frio excessivo e a estiagem podem agravar esses temas. A reforma do Ministério do Trabalho pode ser vista no trânsito de Vênus na casa VI do Mapa do Ingresso do Sol em Áries. Economicamente, pode ser bastante prejudicial, visto que a reforma afeta diretamente os interesses do Ministério da Economia. Inclusive, algumas decisões possivelmente acontecerão debaixo dos panos. No entanto, teremos uma lua cheia em Aquário, na sexta-feira, que pode despertar movimentações sindicais pelo país.”



Vênus em oposição a Júpiter



Ao entrar em Virgem, Vênus se encontra em oposição a Júpiter, que está em Peixes. Bárbara afirma que, para o Brasil, esse posicionamento implica em algumas questões ligadas à saúde. “A oposição sugere uma tensão, que, ao meu ver, é entre aqueles que acreditam que com a vacinação avançando os negócios devem abrir e continuar e os que acham melhor manter a prudência”, analisa. No entanto, a astróloga explica que Júpiter está retrógrado e volta para Aquário em 28 de julho. Com isso, o pequeno benéfico não estará mais em oposição. “Este trânsito, de Júpiter em Aquário, certamente trará alguns recuos em relação a um ‘otimismo’ em relação à pandemia e os assuntos relacionados ao governo podem ser fortalecidos, com novas e diferentes alianças”, conclui.