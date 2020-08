O Sol entrou em Virgem; veja os conselhos do tarot!

Rio - O Sol saiu de Leão nesse sábado começando a temporada em Virgem. A energia desse signo é altruísmo, de ajuda e serviço com o outro. A disciplina, a inteligência e a precaução vão estar em alta. A preocupação com a saúde e com o bem-estar também vão ser evidenciadas. No entanto, é bom ter cuidado com a autocrítica e cobrança.



Arcano maior: O Carro

Arcano menor: IV de Copas



O Carro representa ação, movimento, dinamismo. Neste novo ciclo, será preciso usar a sua energia para desbravar o caminho. Você terá todo o vigor necessário para o progresso. Há facilidade no planejamento e no direcionamento das ações – talentos típicos dos virginianos.



No entanto, o perfeccionismo e o excesso de expectativa sobre aquilo que se deseja desenvolver podem ser inimigos terríveis do percurso. O IV de Copas alerta para a insatisfação antecipada. Por medo do plano dar errado, perdemos o foco no momento presente e desistimos antes mesmo da primeira tentativa. Criamos um completo estado de desânimo, que acaba servindo como uma “zona de conforto desconfortável”, prato cheio para a ansiedade.



Então, muito cuidado com a autossabotagem. Ela é capaz de paralisar este Carro. Acredite no que você quer realizar! Sinta-se merecedor das suas conquistas. E não se esqueça: você não precisa ser perfeito o tempo inteiro. A taróloga Alice Tardin, do Tarot por Amor, tem orientações sobre esse mês virginiano. Mas, antes de tudo, é bom lembrar que o jogo de tarot é um norte, não um destino definido. Tudo depende do livre arbítrio. Veja os conselhos!