Mercúrio em domicílio: o planeta está em Virgem; confira sugestões para esse período

Rio - Mercúrio está em Virgem, um dos seus domicílios, iniciando uma fase de atenção para as pequenas coisas do dia-a-dia. Se você está desestabilizado com o que está acontecendo no mundo, aproveite esse trânsito para cuidar da saúde, pensar na alimentação e no cuidado com o corpo. Também é um ótimo momento para quem quer adotar um animal de estimação. Caso já tenha um, tente passar mais tempo com ele.



Segundo o astrólogo Augusto Andria, do Projeto Casa 12, esse trânsito, que vai durar duas semanas, pede cautela e um olhar cuidadoso para a rotina e o trabalho. “No sábado, o Sol entra em Virgem e, junto a Mercúrio que já está no signo, convida a aprimorar o cotidiano. Não dá para resolver tudo que está a volta, mas é possível minimizar os danos, organizar e planejar um futuro próximo”, afirma o especialista.



Andria ainda analisa que neste segundo semestre está ocorrendo um dos trânsitos mais difíceis do ano: a quadratura de Marte com Júpiter, Plutão e Saturno. No dia 24 acontece a primeira quadratura exata com Saturno, iniciando um período que os efeitos vão ser sentidos até novembro. “A reflexão que deve ser feita é: como eu posso organizar, por mais simples que seja, a minha saúde e rotina para ter mais qualidade de vida e bem-estar?”, conclui o astrólogo.