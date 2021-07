Jogos Olímpicos - AFP

22/07/2021

Rio - A Olimpíada de Tóquio começa oficialmente nesta sexta-feira. Os jogos inicialmente aconteceriam em 2020, mas por conta da pandemia da covid-19 foram adiados para este ano. A taróloga e cartomante Maria do Sol revela o que as cartas dizem sobre o desempenho do Brasil na competição e afirma que, junto ao país, os Estados Unidos e Itália serão destaques e ganharão medalhas em várias modalidades.

Segundo Maria do Sol, as cartas que saíram para o evento são a do Imperador, a Força, a Roda da Fortuna e o Carro. “Essas cartas me falam sobre viagens para fora do Brasil e a fortuna chegando. No entanto, também mostram que haverão alguns problemas. Em relação às medalhas, vejo muitos atletas homens ganhando competições para o Brasil”, conta.



Maria do Sol explica que a carta do Imperador fala de força, determinação e disputas. Já a Força traz à tona o esforço físico necessário nas competições, em todas as modalidades. “Vejo alguns atletas não conseguindo superar as disputas, pois não vão estar bem fisicamente, podem passar mal ou não estar tão bem preparados”, prevê.



Ainda de acordo com a taróloga, apesar das dificuldades apontadas nas cartas, a Roda da Fortuna acende uma chama olímpica nos brasileiros. “Ela mostra que três países ganharam muitas medalhas em várias modalidades: Brasil, Estados Unidos e Itália. Também vejo uma competição muito forte entre Itália e Alemanha, tendo premiações páreo a páreo”, aponta. Por fim, a carta do Carro, sinaliza que muitas emoções podem ser esperadas durante a Olimpíada de Tóquio. “O carro trata de assuntos como viagem. Vejo acontecendo atrasos de avião e ônibus dos atletas”, conclui a previsão.