Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 23/07/2021 06:00

ÁRIES



Se dedique um pouco mais na carreira. Pode ser reconhecida no trabalho e conquistar uma promoção. Você vai se encantar pela inteligência na paquera.



TOURO



Expanda os seus horizontes. Você vai querer evoluir as suas relações de amizade. Use e abuse de chamadas de vídeo. Chacoalhe um pouco as coisas no amor.



GÊMEOS



O seu refinamento vai te destacar no serviço. Há sinal de transformações intensas na sua vida. Pode rolar um romance à distância com o crush.



CÂNCER



Fortaleça as suas relações pessoais e profissionais. Uma ótima parceria vai te tornar mais produtiva. Alguém experiente pode te paquerar.



LEÃO



Vai conquistar o respeito dos chefes e colegas no trabalho. A saúde pode enfrentar um momento delicado. Seja criativa na relação com o amor.



VIRGEM



O seu lado mais sociável fica em alta. Pode desenvolver muitos planos para o futuro na vida a dois. Vai viver momentos especiais com a família.



LIBRA



Se dedique bastante no trabalho. Aposte em massagens e terapias para melhorar o seu bem-estar. Fuja de um relacionamento amoroso com um amigo.



ESCORPIÃO



Tenha cuidado e sensibilidade para se comunicar hoje. Pode conquistar acordos e convencer pessoas. Busque se relacionar com alguém que te apoie.



SAGITÁRIO



Um bom dinheirinho pode animar o seu dia. Os serviços com a ajuda da família vão render bastante. Inove e apimente um pouco o relacionamento.



CAPRICÓRNIO



Ótimo momento para você aprender mais. Utilize a sua imaginação se trabalha com artes e literatura. Pode se envolver com alguém se sentir confiança.



AQUÁRIO



Seja criativa para ganhar uma graninha extra. Não terá dificuldades no flerte. Talvez tenha que lidar com sentimentos mais profundos hoje.



PEIXES



Conte com a sorte para atingir seus objetivos. Amigos podem te dar uma ajudinha extra também. Lance com um colega de trabalho pode dar ruim.