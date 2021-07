Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 25/07/2021 06:00

ÁRIES



Alguns perrengues com a família podem surgir. Se controle e não seja possessiva demais. Aposte nos cuidados pessoais e invista em uma nova paquera.



TOURO



Redobre a sua atenção para não ser indiscreta. Pode ter dificuldades com acordos no trabalho. Talvez também sofra com brigas no relacionamento.



GÊMEOS



Preocupações financeiras podem surgir. Seja criativa e pense em formas de liquidar as suas dívidas. Algumas dores de cabeça vão pintar na união.



CÂNCER



Tome cuidado com as suas palavras. Algo que você diz pode magoar alguém. Chances de gastar um bom dinheiro em conjunto com o par.



LEÃO



A sua mente vai ficar inquieta. Vai ter dificuldades para colocar as suas ideias em prática. Risco de surgir uma doença e ter problemas na vida a dois.



VIRGEM



Tome cuidado com a sua postura controladora. Amigos e colegas podem se irritar com você. Há chance de se envolver com um amor proibido.



LIBRA



Mudanças podem pintar no lar. Deixe a diplomacia para lá e assuma responsabilidades. Evite se envolver romanticamente com um amigo.



ESCORPIÃO



Dia ruim para você se expressar. Pode se confundir bastante em conversas. Fique mais na sua e não se envolva com grandes aventuras, inclusive na paquera.



SAGITÁRIO



Pode sentir vontade de se resguardar mais hoje. Só não se isole demais. A relação a distância tende a sofrer com falhas na comunicação.



CAPRICÓRNIO



Há risco de gastar uma boa grana no romance. Tenha cautela para não ser muito agressiva nas relações. Trabalhos que envolvam público rendem mais.



AQUÁRIO



O seu signo pode se tornar mais crítico com as pessoas. Mas não exagere. Redobre os cuidados com a saúde e colabore com o parceiro no amor.



PEIXES



Pode se irritar com facilidade no romance. Há chance de alterar um pouco a sua lista de amigos. Se livre de relações que não te agregam mais.