Publicado 24/07/2021 06:00

ÁRIES



Curta bastante a família. Pode realizar uma mudança para uma casa melhor. As paqueras não vão faltar nas redes sociais mas priorize a sua liberdade.



TOURO



Se comunique com uma maior facilidade. Pode conhecer pessoas e evoluir as suas relações. No romance, chance de causar treta com a sua teimosia.



GÊMEOS



Fature um dinheirinho com a sua lábia. Se aproxime das pessoas com metas parecidas com as suas. Problemas podem surgir no relacionamento a distância.



CÂNCER



Você vai sentir muita vontade de se expressar. Compartilhe as suas ideias com colegas. Pode trocar uma paquera por outra sem dar explicações.



LEÃO



Priorize lugares mais tranquilos para passar um tempo. O desejo de se manter independente marca a conquista. Os seus sonhos podem trazer revelações.



VIRGEM



Se aproxime um pouco mais dos seus amigos e até receba uma ajudinha deles. Bom dia para planejar o futuro. Chance de romper o romance.



LIBRA



Você vai se dedicar bastante na profissão. Adote uma postura sociável e impressione os colegas. Na intimidade, vai querer esquentar a relação.



ESCORPIÃO



Utilize a sua comunicação para fechar negócios. Pode assumir mais responsabilidades em casa. Tenha cautela com o ciúmes no namoro.



SAGITÁRIO



A relação com a família vai ser ótima. Tenha mais responsabilidade com o que diz e não se envolva em fofocas. A rotina com o par pode te entediar.



CAPRICÓRNIO



Forme novas alianças e se empolgue com ideias criativas. Grandes chances de se dar bem trabalhando com vendas. Pode cometer bobagens na conquista.



AQUÁRIO



Use e abuse da sua inteligência no trabalho. Pode faturar uma boa grana. Pense no futuro e planeje. Há risco de agir com frieza no romance.



PEIXES



O seu signo se torna mais criativo. Quem atua em áreas como publicidade e design vai se dar bem. Seja um pouco mais flexível na vida a dois.