Publicado 26/07/2021 06:00

ÁRIES



Controle os seus impulsos e pense bem antes de agir. Bom momento para você trabalhar mais no seu canto. Valorize o seu relacionamento e seja carinhosa.



TOURO



A Lua te torna mais sensível. Vai se dar bem com todo mundo, inclusive no trabalho. Dialogue, negocie e ceda um pouco para melhorar a vida em casal.



GÊMEOS



Você vai ter muito pique no serviço. Uma promoção profissional ou um reconhecimento podem pintar. Talvez se envolva romanticamente com algum colega.



CÂNCER



Seja mais compreensiva nas suas relações. Pode causar uma boa impressão nas pessoas ao seu redor. Se dedique mais ao parceiro amoroso.



LEÃO

A sua intuição se destaca. Faça apostas ou participe de sorteios. Dificuldades em lidar com grana podem rolar. Use e abuse da sedução na intimidade.



VIRGEM



A sua sensibilidade vai falar mais alto. Feche parcerias com pessoas que têm afinidades. Nem vai precisar de muito esforço na conquista.



LIBRA



Se entregue aos seus sonhos e tenha grandes ideias. O estresse pode prejudicar a sua produtividade. Uma paquera com um colega de trabalho talvez aconteça.



ESCORPIÃO



Aposte na sua criatividade para se dar bem no trabalho. O seu carisma vai animar o pessoal. A paixão vai ser repleta de prazer com o mozão.



SAGITÁRIO



A conexão com os seus amigos se fortalece. A inovação ajuda bastante aqueles que trabalham em casa. Muita alegria e empolgação na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Expresse os seus sentimentos para as pessoas mais próximas. Desabafar vai te fazer bem. Se está na pista, vai abalar um crush e se divertir.



AQUÁRIO



Foque em serviços de atendimento. Vai fechar boas vendas e turbinar as suas comissões. Tenha cuidado com as finanças e não seja tão firme no romance.



PEIXES



Ótimo dia para se reaproximar de amigos e familiares. Faça ligações ou chamadas de vídeo. A sua intuição cresce e te ajuda na paquera.