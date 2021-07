Planeta Marte - Reprodução de Internet

Planeta MarteReprodução de Internet

Publicado 30/07/2021 06:00

ÁRIES



Seu jeito mais simpático deve atrair aliados. Pode contar com a ajuda de parceiros no serviço. O seu signo tende a ficar mais amoroso.



TOURO



As emoções se aprofundam e você pode se magoar hoje. A carreira está protegida e pode contar com aliados. Vai esbanjar afeto no relacionamento.



GÊMEOS



Você pode ser influenciada pelos outros. Não conte sempre com as amizades e evite expor seus planos a todos. Talvez não seja tão exigente na conquista.



CÂNCER



Os astros trocam farpas e influenciam o trabalho. Querer controlar os seus colegas pode dar ruim. Vai querer simplicidade na relação.



LEÃO



Preste mais atenção à saúde e evite sintomas estranhos. Grandes chances de se dar bem nos negócios. Com o parceiro, talvez queira ser reconhecida.



VIRGEM



Tenha cuidado com a sua agressividade. O trabalho deve render ótimos lucros. Saúde firme e forte. Vai buscar um crush sem complicação na solteirice.



LIBRA



Tentativa de manipular os familiares pode causar tensão. Deve viver bons momentos com as pessoas próximas. Na intimidade, sua sensualidade irá bombar.



ESCORPIÃO



Transformações emocionais talvez afetem o emprego. Seja mais generosa nas suas relações. Pode se envolver com alguém que te traga segurança.



SAGITÁRIO



Há risco de perder dinheiro. Evite sorteios e jogos. Vai ter facilidade para se aproximar e conversar com as pessoas. Apoie bastante o seu amor.



CAPRICÓRNIO



Uma grande vontade de mudar suas condições de vida vai surgir. Só tenha cautela para não ser muito individualista. Curta momentos de sossego no romance.



AQUÁRIO



Sentimentos influenciam sua maneira de falar e pensar. Há risco de ser alvo de fofocas. A sua criatividade torna o clima em casa uma delicinha.



PEIXES



Tenha cuidado para não ser usada pelas pessoas. Pode fazer bons contatos na profissão. Se está na pista, seu jeito charmoso deve fisgar uma paquera.