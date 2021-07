Júpiter - Reprodução de Internet

29/07/2021

Rio - Júpiter entrou em Aquário nesta quarta-feira. O planeta, que estava em movimento retrógrado em Peixes, continua andando de marcha à ré até 18 de outubro, quando retoma o movimento direto. A astróloga Isabella Cariello conta que o astro trata de assuntos como prosperidade, abundância e generosidade. Quando está em retrogradação, traz o cenário de lentidão da propagação de recursos e até uma sensação de falta de esperança e de otimismo para a sociedade.



A astróloga lembra que Júpiter é o grande benéfico e é reconhecido como o grande mestre. É generoso, expansivo, rege a fertilidade, abundância, o ensino e a conexão com o universo. Em Aquário, o planeta está ligado ao desenvolvimento intelectual e de curas. “Aquário está relacionado ao mito de Ganimedes. Ou seja, o signo está relacionado à capacidade de humanidade sem olhar para raças, credos, crenças, sexo e gênero. E junto a Saturno, que também está em Aquário, vai restruturar a capacidade de disseminar as coisas para humanidade de forma justa e igualitária”, explica.



Isabella recorda que quando o astro estava em movimento retrógrado em Peixes, ele estava no domicílio noturno e, por isso, ocorreu a retomada da fé e esperança no andamento da sociedade. Agora em Aquário, a tendência é a disseminação de recursos para o coletivo. “A respeito da pandemia, Aquário está muito ligado ao desenvolvimento intelectual. Podemos presenciar a aceleração da produção de vacinas e, também, o desenvolvimento de curas e a flexibilização delas sendo expandidas para todas as pessoas".