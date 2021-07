Meditação - Reprodução de Internet

MeditaçãoReprodução de Internet

Publicado 29/07/2021 15:43

Rio - Às vezes nada está agradando e parece que o baixo astral toma conta da vida. Estar bem consigo mesma ajuda as energias positivas e de abundância a circularem livremente. Os rituais proporcionam limpeza e harmonia, além disso, renovam o campo energético aumentando o magnetismo e a autoestima.

Ritual para melhorar o magnetismo pessoal



Ferva um litro de água. Acrescente um punhado de malva, três folhas de eucalipto, três gotas do seu perfume e as pétalas de manacá. Quanto a água estiver morna, coe a solução e, após o banho higiênico, jogue do pescoço para baixo. As plantas podem ser descartadas no jardim.