Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 28/07/2021 06:00

ÁRIES



Você pode tomar decisões no calor do momento hoje. Só tenha cautela para não ser muito agressiva com as pessoas. A criatividade anima a intimidade.



TOURO



A sua teimosia vai estar nas alturas. Pode não ser muito bem-vista por aqueles ao seu redor. Um familiar pode te apresentar um flerte interessante.



GÊMEOS



Bom dia para evoluir as suas relações. Você deve melhorar o astral de todo mundo. No amor, o clima é perfeito e incentiva boas conversas com o par.



CÂNCER



Vai ter muita coragem e independência. Corre o risco de ser agressiva e alvo de críticas. Romance com colega de profissão pode ficar sério.



LEÃO



Se aproxime de pessoas que te tragam conhecimentos interessantes. A sua curiosidade vai estar em alta. Um lance a distância pode virar compromisso.



VIRGEM



Talvez surjam ótimas oportunidades de crescimento no trabalho. O descuido com o corpo pode gerar perrengues na saúde. O sexo deve pegar fogo no romance.



LIBRA



O interesse em conhecer gente nova pode surgir. Vai fazer contatos com facilidade e conversar bastante. Muito companheirismo na vida em casal.



ESCORPIÃO



Vai tomar decisões influenciada pela emoção. A sabedoria e a boa lábia podem te ajudar na profissão. Pode se sentir atraída por um colega de trabalho.



SAGITÁRIO



Não vai ficar parada e vai em busca de experiências novas. Deve trabalhar bem com outras pessoas. Há chance de iniciar um romance à distância.



CAPRICÓRNIO



Evite ser muito agressiva e brigar demais com a família. O trabalho em home office deve render que é uma beleza. Clima intenso e forte na relação.



AQUÁRIO



Vai se sentir melhor e ser criativa com o amor. Pode formar parcerias de sucesso com gente comunicativa. A sorte pode te render ótimas oportunidades.



PEIXES



No emprego, a sua inteligência vai ser valorizada. Trabalho ligado à comunicação fica em destaque. Cuide mais da sua aparência e surpreenda o parceiro.