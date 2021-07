No tempo de Vênus - Reprodução de Internet

No tempo de VênusReprodução de Internet

Publicado 27/07/2021 15:20

Rio - Não é fácil manter a chama do amor acesa. As simpatias ajudam a renovar as energias, uma vez que elas são instrumentos não só para a proteção, mas também para conseguir o que é desejado. Quando o assunto é a vida a dois, elas atraem e mantêm a pessoa na vida, acendendo a chama da paixão e aumentando o magnetismo.

Simpatia para renovar o romance



Com uma caneta vermelha, escreva o nome do seu amor em um papel. Coloque o papel em cima de um pires e jogue mel em cima. Ponha a simpatia no Sol e, ao anoitecer, enterre o papel em um vaso de planta ou em um jardim. Depois é só lavar o pires.