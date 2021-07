As simpatias são fortes aliadas para ajudar na busca do que é desejado - Reprodução de Internet

As simpatias são fortes aliadas para ajudar na busca do que é desejadoReprodução de Internet

Publicado 27/07/2021 12:50

Rio - A solidão tem sido um sentimento recorrente nesse período de isolamento social. Às vezes nos vemos completamente sozinhos e a vontade de ter alguém do lado para compartilhar a vida se torna um assunto urgente. As simpatias ajudam a afastar as energias que bloqueiam o bom andamento da vida. Inclusive, quando existe a necessidade de ter alguém para caminhar ao seu lado.