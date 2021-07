Banhos energéticos ajudam a abrir os caminhos - Reprodução de Internet

Banhos energéticos ajudam a abrir os caminhosReprodução de Internet

Publicado 27/07/2021 17:00

Rio - Os banhos energéticos atraem sorte e prosperidade, trazendo proteção e bloqueando as energias negativas. Também purificam a alma, aumentando a bonança para quem está fazendo o ritual, porque fazem com que as vibrações circulem de uma forma equilibrada alinhando as questões que estão atrasando a vida.



Leia Mais Saiba como fazer simpatia para renovar as energias do romance

Publicidade

Banho para abrir os caminhos



Ferva um litro de água. Acrescente cinco folhas de louro, três paus de canela e sete gotas de essência de baunilha. Após o banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando os caminhos abertos.