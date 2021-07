Abraço - Reprodução de Internet

Rio - As simpatias dão um “empurrãozinho” na hora de reatar os laços do namoro. Manter a chama do relacionamento acesa durante o período de pandemia da covid-19 é um desafio, porque nem sempre as duas partes da relação estão com os sentimentos em sintonia. Nessas horas, os rituais ajudam na hora da conquista, para aquecer a chama do amor e para aumentar o magnetismo. Aprenda!

Simpatia para reatar o namoro



Escreva o nome do seu amor em um papel. Jogue mel em cima e coloque dentro de um saco plástico. Amarre o saco com uma fita rosa. Em seguida, faça uma oração para o seu anjo da guarda pedindo a volta do seu parceiro. Deixe guardada por 21 dias e, após esse período, descarte a simpatia no lixo.