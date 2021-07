Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 31/07/2021 06:00

ÁRIES



O desejo de comprar bens materiais vai te dominar. Aja com cautela para não ter problemas nas finanças. Seja criativa e tire o relacionamento da rotina.



TOURO



Preocupações com familiares prejudicam o seu desempenho no home office. Risco de receber críticas. Vai querer tudo do seu jeito no amor.



GÊMEOS



Não será objetiva em se expressar de manhã. Nos estudos, o cansaço pode diminuir o seu interesse. Pense antes de se envolver na conquista.



CÂNCER



Planeje melhor o orçamento para não ficar no vermelho. Talvez não aprofunde tanto as suas relações hoje. Aprimore o convívio na vida a dois.



LEÃO



As parcerias podem ser frustrantes e trazer responsabilidades e perdas. Chance de se sentir um pouco isolada. A vontade de ser livre marca a paquera.



VIRGEM



Pode ter problemas para expor suas opiniões nos estudos. Vai abrir o coração apenas para as pessoas mais próximas. Busque inovar no romance.



LIBRA



Tudo indica que terá planos engenhosos, mas pouco empenho. Os astros pedem cautela com algumas amizades. Com o parceiro, o clima é de encanto.



ESCORPIÃO



A sua frieza pode te tornar menos popular com as pessoas. Podem pintar perrengues e rivais. Se já se amarrou, vai seduzir bastante o amor.



SAGITÁRIO



A energia pode cair e causar alguns perrengues na saúde. Há sinal de dificuldades nos estudos. Lance com um colega de trabalho vai animar a conquista.



CAPRICÓRNIO



Alguém pode mexer com as suas emoções e te fazer desabafar. Talvez se dê mal em jogos e esportes. Invista em novidades e agite a união.



AQUÁRIO



A comunicação com as pessoas pode não fluir tão bem. É possível que falte ânimo para ficar com a família. Se está na pista, valorize a sua liberdade.



PEIXES



Altas chances de criticar o trabalho alheio. Pode ter tretas com o pessoal. Aposte num programa diferente ou planeje viagens futuras na vida em casal.