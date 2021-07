O Dia do Orgasmo foi criado por uma rede de sex shops britânica - Reprodução de Internet

Publicado 31/07/2021 00:00

Rio - O Dia do Orgasmo é comemorado neste sábado. A data mais quente do ano é celebrada desde 1999 e foi levantada por uma rede de sex shops britânica na iniciativa de tirar o prazer da zona de tabu, discutir dificuldades e, claro, aumentar as vendas. Para quem não vai deixar de comemorar da melhor forma, o astrólogo Ricardo Muri revela o que os astros dizem de cada signo na cama e como levar o prazer para o parceiro ou parceira.



Áries



Impulsivos e cheios de atitude, os arianos são extremamente individualistas na hora do sexo. Eles não costumam se importar se o parceiro gozou ou não, desde que eles tenham chegado lá. Mas se o parceiro chegar ao orgasmo primeiro, isso pode ser um problema, de acordo com Ricardo.



Touro



Muita consciência e percepção rodeiam a vida sexual do taurino. O sexo é sensual, então eles chegam ao orgasmo de forma sensorial. É um mix de química, toque, sintonia. É um dos signos mais constantes do zodíaco e pode gozar várias vezes ao longo do dia



Gêmeos



Um signo extremamente mental. O geminiano pode chegar ao orgasmo pelas palavras bem ditas. Ele se satisfaz com a conversa, não é muito carnal. Quando chega à cama é apenas para confirmar o que sentiu.



Câncer



Sensibilidade elevada. É a pessoa que transa com sensibilidade, com troca de olhares, que observa tudo. Precisa ser dominado e sentir a segurança do parceiro para chegar lá.



Leão



Um dos signos que mais gostam de fazer sexo várias vezes ao longo do dia. Existem até casos de ejaculação precoce mais comum em leoninos, porque eles se satisfazem naquele momento. É a pessoa que pode estar no meio de um jantar com o parceiro e decide transar, e depois segue a rotina normalmente. O leonino é voraz.



Virgem



Criteriosos, se satisfazem por si só, por muitas vezes sem precisar de ninguém. É preciso que tudo esteja estruturado, que a relação seja estável, que tudo esteja completo. É um dos signos com maior dificuldade em gozar no primeiro encontro.



Libra



Simples e fácil. O libriano nem sempre faz questão de chegar ao orgasmo, desde que faça seu parceiro ou parceira gozar. Ele precisa ver que o outro está satisfeito. Quando ele vê a outra pessoa bem, o libriano chega lá.



Escorpião



O signo mais carnal do zodíaco. É “50 Tons de Cinza” mesmo. Experimenta tudo, não se importa muito com o beijo, com o tato. O escorpiano gosta é de ir as vias de fato e aproveitar o sexo. Muito intensos, precisam de química e tempo de cama.



Sagitário



Leveza e felicidade definem o que o sagitariano precisa para gozar. Eles precisam estar bem e felizes. O parceiro pode ser o mais lindo do mundo, mas se antes do sexo houver uma briga, por exemplo, o sagitariano dificilmente chega lá.



Capricórnio



Metódico e sério, para gozar precisa haver segurança ao capricorniano. Ele não pode pensar que o parceiro está com algum problema, por exemplo. Quando o capricorniano vai pra cama com alguém, ele precisa sentir essa segurança emocional e financeira.



Aquário



Menage, casas de swing, liberdade é o que os aquarianos precisam. Sexo por razão e não por emoção, por pura vontade é a forma de transar desse signo. Se o parceiro mostra que quer um compromisso, o aquariano se afasta logo. Quanto mais mente aberta, melhor.



Peixes



Sexo tântrico, profundo, mental. Envolver a pessoa em corpo, mente e espírito é o segredo para levar o pisciano ao ápice do prazer. Horas beijando, meditando, mas o sexo em si é curto.