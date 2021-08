Urano - NASA

UranoNASA

Publicado 01/08/2021 06:00

ÁRIES



Busque objetos bonitos e luxuosos. Você vai querer se divertir e ter conforto. Apenas tente controlar um pouco os gastos. Clima perfeito na união.



TOURO



Utilize muitos cremes e se cuide hoje. O seu astral vai melhorar e vai conviver bem com os parentes. Surpresas vão pintar na paquera.



GÊMEOS



Descanse bastante no seu canto e relaxe. Retome o contato com pessoas queridas e tenha conversas animadas. Romance secreto pode te empolgar.



CÂNCER



Uma boa notícia sobre um amigo vai te fazer feliz. Pode ter excelentes ideias para ganhar dinheiro. Há chance de namoro com amigo.



LEÃO



A sua simpatia vai contagiar a todos. Faça chamadas de vídeo e converse com a família inteira. Vai querer assumir a relação e surpreender o par.



VIRGEM



Pode querer viajar hoje. Apenas evite aglomerações e tome conta da saúde. Bom dia para estudar e meditar. Fuja de fofocas no amor.



LIBRA



As suas emoções se destacam. Tente se reconciliar com as pessoas mais próximas. Evite aglomerar com os amigos. Vai ser bem fácil atrair na paquera.



ESCORPIÃO



Fortaleça os seus vínculos. Pode sentir vontade de se cuidar e melhorar a sua aparência. No romance, vai estimular ainda mais o convívio a dois.



SAGITÁRIO



Ótimo dia para estudar. Busque se organizar para produzir mais em casa e no trabalho. Muitas conversas profundas e sintonia no amor.



CAPRICÓRNIO



O astral recomenda esportes e namoro. Cuide da sua saúde e se dedique a vida em casal. Pode aprender bastante com pessoas sábias.



AQUÁRIO



Desabafe com familiares. Vai te fazer muito bem e pode receber conselhos. Gaste um pouco mais na casa. Aposte no conforto com o parceiro.



PEIXES



Demonstre interesse nos gostos dos parentes. Vai conseguir fortalecer as suas relações. Papos descontraídos vão favorecer as paqueras.