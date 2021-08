Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 02/08/2021 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 99 ressalta o quanto Deus é justo e adorado entre as nações. Ele ama os seus filhos e ajuda quem o segue e observa seus mandamentos.



Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 2 de agosto de 2021

Publicidade

Salmo 99



O Senhor reina; tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins; comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do Rei ama o juízo; tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e Ele lhes respondia. Na coluna de nuvem lhes falava; eles guardaram os seus testemunhos, e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus: tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo.