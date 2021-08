As simpatias ajudam a conquistar o que é desejado - Reprodução de Internet

Publicado 03/08/2021 12:50

Rio - Estudar nem sempre é uma tarefa fácil. As simpatias podem ajudar a melhorar a absorção do conhecimento e no êxito do aprendizado. Nesse período de volta às aulas, utilizá-las garantem a clareza da mente, atenção e ajudam na concentração.