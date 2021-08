Planeta Vênus - Reprodução de Internet

Planeta VênusReprodução de Internet

Publicado 03/08/2021 06:00

ÁRIES



Vai negociar com facilidade e convencer as pessoas. Ótimos resultados no trabalho. Na paquera, o seu charme será irresistível e vai atrair a todos.



TOURO



Publicidade

A ambição vai marcar o seu dia. Família te dará apoio e bons conselhos. Aposte em um sorteio. Prepare algo diferente para a pessoa amada.



GÊMEOS



Você vai conversar bastante com as pessoas. Seja criativa nos negócios. Fase promissora para quem está em busca de emprego. Valorize o diálogo com o par.



CÂNCER



Publicidade

Reflita sobre os seus problemas. Use o seu jogo de cintura para encontrar soluções. Busque entender os seus sentimentos na conquista.



LEÃO



Esbanje autoconfiança para se dar bem em seus planos. Invista na carreira e em oportunidades financeiras. Dialogue com calma no relacionamento.



VIRGEM



Publicidade

Seja discreta e não compartilhe a suas ideias à toa. Confie na sua intuição e aproveite algumas oportunidades hoje. Faça planos conjuntos com o par.



LIBRA



Se aproxime de pessoas com interesses parecidos com os seus. Tente fugir das distrações para aprender mais. Ouse e surpreenda no romance.



ESCORPIÃO



Publicidade

Realize mudanças profissionais. Caso não se sinta satisfeita no trabalho, busque outro ramo de atuação. Um lance com algum amigo pode surgir.



SAGITÁRIO



Procure passar mais tempo com os colegas experientes. Pode ser promovida e crescer no emprego. Sintonia de corpo, mente e alma com o seu bem.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Trabalhe com bastante empenho. Pode rolar algumas horas extras, se tiver interesse. O seu charme vai estar em alta e você vai atrair quem quiser.



AQUÁRIO



Motive os seus colegas e atinja grandes objetivos no trabalho. Controle seus gastos e não descuide do orçamento. Puro romantismo na união.



PEIXES



Publicidade

Os astros indicam uma maior produtividade em home office. Utilize o diálogo para encontrar soluções no seu dia. Bom momento para falar em casamento.