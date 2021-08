Pachamama é símbolo de fertilidade, prosperidade e proteção para a terra e os que habitam nela. - Reprodução de Internet

Publicado 02/08/2021 17:00

Rio - A Pachamama, também conhecida como Mãe Terra, é celebrada ao longo do mês de agosto. O período é de agradecimento pelo sustento e de conexão com a origem do universo e dos seres humanos.

Na cultura andina, a Pachamama é a maior divindade feminina cultuada. O nome tem origem Quéchua, uma antiga língua peruana, e tem como significado “Mãe Terra” ou “Mãe de todos”. Os rituais ofertados para a divindade são destinados à prosperidade, fertilidade e ao agradecimento. Aprenda a fazer o banho para purificação.

Ritual para Pachamama



Ferva um litro de água e acrescente um raminho de lavanda, outro de alecrim, três folhas secas de mirra, um raminho de arruda e outro de manjericão. Ao amornar, coe a mistura e, após o banho higiênico, jogue do pescoço para baixo, pedindo prosperidade para a Pachamama.