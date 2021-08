Guias espirituais - Reprodução de Internet

Publicado 04/08/2021 16:09

Rio - Os guias são espíritos que por amor escolheram ajudar os seres humanos. Eles orientam no intuito de lembrar o que foi proposto para essa encarnação. Toda pessoa tem um e pode conversar sempre quiser. A presença deles no cotidiano não interfere no livre-arbítrio.

Segundo a doutrina Espírita, antes do nascimento as pessoas fazem um plano e traçam objetivos, a fim de aprender determinadas lições. Ao encarnar, é esquecido tudo referente a missão e cabe a esses espíritos guiarem para que o caminho seja trilhado da melhor forma possível para cumprir as tarefas.

Os guias se comunicam de diferentes formas e, principalmente, por meio da intuição. Manter o canal de comunicação aberto é uma das maneiras de garantir que o caminho que está sendo trilhado é o correto.