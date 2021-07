O uso dessas substâncias podem afetar tanto homens quanto mulheres. - Divulgação

Rio - A busca pelo corpo perfeito leva, muitas vezes, homens e mulheres a consumirem excessivamente esteroides androgênicos anabólicos, os populares anabolizantes. Contudo, essas substâncias, que só deveriam ser ingeridas com orientação médica, podem causar sérios problemas de saúde, além de danos irreparáveis ao corpo, de acordo com especialistas.

De acordo com o médico nutrólogo Sandro Ferraz, o uso de anabolizantes pode causar diversos malefícios à saúde. “Em geral, a ingestão inapropriada dessas substâncias está relacionada a doenças cardiovasculares, alterações de humor, fim prematuro da fase de crescimento em jovens, distúrbios da função do fígado, psicose, coágulos no sangue e problemas de pressão arterial”, pontua o especialista. “Alguns problemas são severos e outros, irreversíveis”, complementa.

O nutrólogo explica que os anabolizantes são substâncias artificiais que, quando consumidas, comportam-se de forma parecida com os hormônios naturais, especialmente a testosterona. Na prática, as moléculas dos anabolizantes penetram no núcleo das células e alteram os processos metabólicos. Com isso, os músculos passam a absorver mais proteínas, favorecendo o ganho de massa muscular e o rendimento nos treinos.

Ferraz alerta que, no caso das mulheres, o uso de anabolizantes pode gerar características masculinas no corpo, como o surgimento de pelos além do normal e o engrossamento da voz. As substâncias também podem afetar a menstruação e os seios.

“Não é porque os anabolizantes se confundem com a testosterona natural que os homens podem consumi-los indiscriminadamente. A ingestão pode causar o aparecimento de mamas, a redução dos testículos e a calvície, entre tantos outros problemas”, sinaliza o nutrólogo.

Ferraz, que também é especialista em performance esportiva e emagrecimento, conta que o uso de anabolizantes costuma estar associado à impaciência na busca por resultados e à comparação com pessoas com o físico mais volumoso e definido.

“Sempre procuro deixar claro a meus pacientes que a melhor forma de se ter um corpo atlético e saudável é por meio da prática regular de exercícios físicos acompanhada de uma alimentação saudável. Não vale a pena pôr a vida em risco consumindo substâncias inapropriadas”, completou o médico.