Prego atinge rosto de motorista

O dia parecia ser mais um de muito trabalho para o motorista Marcos Soares, de 38 anos, que fazia uma obra em casa, no início de agosto. Só parecia. Ele fazia a limpeza de um terreno quando uma falha mecânica na roçadeira elétrica que usava provocou um grave acidente que quase o levou à morte. O aparelho atingiu um prego no chão, que foi lançado em sua direção. Como não usava o protetor facial, a peça atingiu sua face e ficou alojado na lateral do olho esquerdo, e bem próximo à base do crânio, que cobre o cérebro.

Atendido no hospital Cemeru de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, o motorista foi levado para a cirurgia, imediatamente, pela equipe de Bruno Chagas.

"Como cirurgião buco-maxilo-facial, sempre acho que já vi de tudo. Mas esse caso realmente foi o que mais me chamou a atenção em todos esses anos de formado. Principalmente por ter conseguido operar e evitar que o paciente ficasse com sequelas. O objeto atingiu uma área extremamente nobre da face, rica em nervos e vasos, além de ser próxima do olho e da base do crânio. Foi um verdadeiro milagre. Deus nos abençoou!", declarou o médico.

O prego entrou pelo rosto de Soares e ficou a um milímetro de um dos olhos e do cérebro. Foi preciso muita habilidade durante a cirurgia de emergência para livrar o trabalhador do óbito. Se não fosse o socorro da equipe médica e Bruno Chagas, suas chances seriam bem remotas. O motorista passou 15 dias no CTI e teve alta. Hoje, nem parece que foi tão gravemente acidentado.

"Deus colocou o Dr. Bruno e sua equipe na minha vida! Foi um milagre, ele salvou a minha vida!", declarou Soares, emocionado.