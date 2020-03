Musa fitness, Amanda França posa de body e revela: 'me livrei dos anabolizantes'

Rio - Amanda França exibiu o corpão em ensaio ousado à beira do mar, no Rio de Janeiro, e falou sobre a sua rotina de dieta e treino, que a transformou numa musa fitness. Posando de body cavado, a loira ostentou corpão e mostrou seu bumbum natural de 109 cm. Entre um clique e outro, ela deu a receita para manter as curvas em dia e admitiu o uso de anabolizantes.



“Já usei veneno para acelerar os resultados. Estava muito ligada à aparência e cai na tentação. Queria um corpo musculoso do dia para a noite. Claro que me arrependo, não uso mais. Me livrei dos anabolizantes”, garante. “Hoje tenho consciência que o segredo é treinar todo dia e comer bem para chegar ao shape dos sonhos. Não existe milagre, quem acredita em atalhos acaba se dando mal”.



A modelo conta que mudou seus hábitos depois de abandonar o emprego de bancária para se dedicar à carreira de modelo. “Sempre levei uma vida saudável, mas comecei a me dedicar mesmo por estética. Hoje treino e faço dieta pela minha saúde, mas já fui muito ligada a aparência só. Fazia tudo por beleza”, admite. “Nunca tive problema com autoestima. Sempre vejo o lado positivo de tudo e uso ao meu favor”.



Amanda também conta que não importa o quão corrido seja seu dia, ela não abre mão de carregar suas marmitas, até em shoppings e aeroportos. “Não tenho vergonha não (risos). Tenho uma rotina muito corrida, dividida entre casa, trabalhos e viagens, então preciso manter o foco. As tentações são grandes, mas resisto numa boa, sem arrependimento. O resultado é esse”, diz exibindo o shape.