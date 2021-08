O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucesso - Reprodução de Internet

O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucessoReprodução de Internet

Publicado 03/08/2021 17:00

Rio - Os banhos energéticos atraem sorte e prosperidade, trazendo proteção e bloqueando as energias negativas. Além disso, purificam a alma, aumentando a bonança para quem está fazendo o ritual, porque fazem com que as vibrações circulem de uma forma equilibrada alinhando as questões que estão atrasando a vida.