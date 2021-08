As cartas mais temidas do Tarot - Reprodução de Internet

Publicado 04/08/2021 15:20

Rio - Quem nunca buscou o misticismo na procura de bons presságios e se assustou ao se deparar com cartas chamadas Morte ou Diabo? A taróloga e cartomante Maria do Sol, também conhecida como Magia Do Sole, explica que, na verdade, não existem arcanos bons ou ruins.

Segundo a taróloga, todas as cartas, sem exceção, possuem pontos positivos e negativos. O que determina a mensagem que eles trazem é o contexto do jogo. “Essas cartas são consideradas, muitas vezes, um prenúncio de coisas ruins. Mas deveríamos considerá-las, como alertas. Elas transmitem o recado de que alguma coisa precisa ser mudada para que um problema maior seja evitado”, afirma.Confira o simbolismo que existe nas cartas mais temidas do Tarot:De acordo com Maria, “O Diabo” fala sobre superação e que de repente algumas energias negativas estão te impedindo de evoluir: “Superar dificuldades sem esperar por outras pessoas. A carta indica que a pessoa deve aprender a aproveitar bons momentos e rir das dificuldades. Ter alegria e felicidade para vencer problemas.”“Não desistir dos seus sonhos, é o significado dessa carta”, revela a cartomante. “Confie em si mesmo, assuma responsabilidades sobre o seu caminho”. A profissional conta que quem recebe esta carta pode estar tendo um sinal para ficar sozinho, respirar um pouco e recarregar as energias.Diferente do que aparenta, segundo a cartomante, a carta fala de inícios, transformações. “É sobre o que vai terminar para que algo novo se inicie. Significa a tomada de atitude para que haja transformação, porque temos essa capacidade”. A profissional acrescenta que “A Morte” aconselha a deixar coisas negativas para trás. “É a morte de determinados sentimentos, por exemplo. Tempo de plantar algo novo”, finaliza.A Torre indica que é o momento de reestruturar a sua vida, de aceitar as mudanças e abrir as possibilidades para novos caminhos. A carta fala de uma ruptura brusca de algo, pois você encontrará energias muito mais positivas e interessantes em novos ares. “Quando acaba um trabalho, quando um relacionamento não dá certo, a gente tem que deixar para trás para começar uma vida nova, então está falando de renascimento. Tem que crescer, evoluir e deixar o passado para trás”, diz a taróloga.