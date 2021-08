Entenda o que representa sonhar com o filho - Reprodução de Internet

Publicado 04/08/2021 12:50

Rio - Sonhar com filho simboliza, de modo geral, mudanças positivas para a vida. Também pode demonstrar que é preciso tomar uma decisão importante neste momento. No entanto, é importante analisar o contexto do sonho para interpretá-lo corretamente.

Caso no seu sonho você esteja com um filho, que não exista na vida real, demonstra a vontade de ser pai ou mãe. Além disso, pode simbolizar que é preciso tomar algum tipo de decisão prontamente neste momento da sua vida. Ouça a sua intuição para isso!Tome cuidado com os seus pensamentos e com a sua saúde. Não negligencie as coisas e pessoas que ajudam a manter o seu bem-estar.Sonhar com a morte de um filho pode ser um sonho terrível e assustador. Ao contrário do que parece, ele simboliza apenas que algo planejado pode ter algum empecilho, assim sendo desviado do objetivo final.Alguma notícia ou situação vai te angustiar e entristecer. Tente não enfrentar isso de cabeça quente.Esse sonho representa que é um bom momento para tirar algum projeto do papel. Aproveite para se arriscar e concretizar as suas ideias!