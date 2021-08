Lua Nova - Shutterstock

Publicado 09/08/2021 17:00

Rio - A lunação de Leão começou neste domingo com a chegada da lua nova. A astróloga Ísis Daou (@alfaserpente) conta que o signo é regido pelo Sol e, por isso, o luminar é associado ao poder, à consciência e à vitalidade. Além disso, também é um indicador de luz e verdade, o que pode ser um prenúncio favorável de que novos fatos sejam expostos e cheguem ao nosso conhecimento.

Segundo Ísis Daou, a lua nova em Leão vai ocorrer na casa 10 do mapa levantado para Brasília, acendendo os assuntos ligados à esfera do poder nacional. “Este tem sido um ano em que os holofotes estão voltados ao Governo Federal, e essa é uma lunação em que as dinâmicas e disputadas entre os poderes estarão ainda mais marcadas.”Ísis explica que, sobretudo, é importante entender que a lunação é dividida em duas partes: a primeira começa na lua nova em Leão, em 8 de agosto, e a segunda tem o início na chegada da lua cheia em Aquário, no dia 22. “Aquário e Leão são signos opostos que versam sobre ideias de poder, mas de formas muito distintas: enquanto Leão trata de um poder centralizado, convencional e hierárquico, Aquário fornece um tipo de poder disseminado, invisível e conspiratório.”No segundo momento, quando a lua estiver na fase cheia em Aquário, ela vai se juntar a Júpiter e Saturno, fazendo uma oposição ao Sol em Leão. “A lua cheia é o amadurecimento do ciclo lunar. Costuma trazer agitação e eventos reveladores. Esse parece ser o caso dessa próxima lua cheia em Aquário, em especial: uma percepção mais nítida e evidente de muitos fatos que correm por baixo dos panos ou pouco visíveis a nós”, revela Daou.A astróloga afirma que o período não será de calmaria. Pelo contrário, decisões importantes serão tomadas por autoridades e encaminhamentos na esfera da Justiça estarão em pauta. De acordo com ela, no âmbito subjetivo e pessoal, pode ser uma fase de convivência com certa competitividade, tendo que lidar com tensões e confrontos entre diferentes pessoas ou setores da vida de cada um. “A prevalência de signos fixos pode indicar teimosia, arrogância e situações em que a ‘verdade absoluta’ é imposta por uma das partes. A chegada da lua cheia, quando Vênus já estará em Libra, pode ajudar no âmbito social, trazendo mais flexibilidade e ponderação no trato com outras pessoas. Até lá, as divergências estarão fortemente delineadas.”