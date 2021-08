Pai e filho - Reprodução de Internet

Publicado 08/08/2021 06:00

Rio - O Dia dos Pais é celebrado neste domingo e não há nada melhor do que conhecer as características do parceiro de todas as horas. Uns são tranquilos, outros mais controladores, o astrólogo Ricardo Muri conta como os astros podem influenciar na personalidade de cada pai.



ÁRIES

Tem atitude, iniciativa e toma a frente em todos os assuntos relacionados ao filho. O pai ariano não é muito paciente e não gosta de “mimimi”. Ele é objetivo e foca na ação.



TOURO



O pai taurino é calmo, tranquilo e, embora seja trabalhador, é preguiçoso. Ele adora um luxo e está sempre beliscando uma comida e passando tranquilidade para o seu filho.



GÊMEOS



Comunicativo, está sempre querendo se intrometer na conversa dos outros. Sabe aquele que adora puxar uma conversa? É o pai geminiano! Ele sempre vai parecer jovem, muito antenado com o cotidiano e com as novidades.



CÂNCER



O pai canceriano é acolhedor, trata todo mundo como se fosse o seu filho. É um bom anfitrião, aquele que pergunta se tomou café da manhã, almoçou e se está confortável. Ele está sempre preocupado.



LEÃO



Ao mesmo tempo que não julga e dá liberdade, o pai leonino também é extremamente protetor, transmite tranquilidade e passa segurança para os seus filhos.



VIRGEM



Rígido, se importa com os horários, pergunta sobre as tarefas do dia e é mais sistemático, digamos assim. O pai virginiano quer opinar em tudo, nas roupas, nas atividades, cobra os detalhes e é mais minucioso.



LIBRA



O pai libriano quer agradar. É tranquilo, calmo e neutro. Ele gosta de ver todo mundo unido e não se envolve nas confusões dos filhos.



ESCORPIÃO



Calmo, profundo, o escorpiano é o tipo de pai que investiga. É intenso, quer entrar na sombra dos amigos dos filhos para opinar com exatidão. Muito intuitivo e controlador, usa da sensibilidade para expor os pensamentos com precisão.



SAGITÁRIO



Sabe aquele pai que nunca para em casa? É o sagitariano. Ele sempre vai estar vivendo a vida de uma forma alegre e leve. É aquele que conta as aventuras, chega abraçando e cria os filhos para o mundo.



CAPRICÓRNIO



É aquele pai que passa uma seriedade que dá até um certo receio. O capricorniano é fechado, dá menos abertura e acesso. Ele não aceita que os filhos tenham amizades que não são comprometidas com trabalho ou com o estudo.



AQUÁRIO



O pai aquariano é aquele que conhece todo mundo. Muito bem relacionado, não julga e escuta o filho de uma forma consciente. Tem mente aberta e, por isso, é a melhor pessoa para ouvir e dar conselhos.



PEIXES



É aquele desapegado, que vai rir de tudo. O pai pisciano sempre vai se preocupar com o bem-estar. Ele sofre, entende, acredita e embarca nos sonhos e desejos mais profundos dos filhos.