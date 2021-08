Meditação - Reprodução de Internet

Publicado 05/08/2021 17:00

Rio - As simpatias contra inveja ajudam as pessoas que buscam por proteção. O limão é um ingrediente eficaz para isso, porque harmoniza o astral e afasta energias que diminuem a vibração. Além disso, contribui para espantar o mau-olhado.



Simpatia para ter proteção energética



Descasque três limões e deixe as cascas secar no Sol. Quando estiverem bem secas, costure com uma linha e uma agulha. Amarre as linhas para e pendure atrás da porta de entrada do seu lar.