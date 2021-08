Incenso - Reprodução de Internet

Publicado 04/08/2021 17:00

Rio - O incenso é utilizado para aromatizar os ambientes e tem a função de canalizar, purificar e renovar os fluidos. Acredita-se que os egípcios foram a primeira civilização a utilizá-los em rituais. Ele é uma forma barata, simples e eficaz para harmonizar a energia da casa.

Quando estiver sozinho em casa, acenda um incenso de sândalo e faça uma prece para o seu anjo da guarda, pedindo a proteção do seu lar. Repita o ritual quando as plantas da sua casa estiverem murchas ou o astral do ambiente estiver pesado.