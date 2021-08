Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 05/08/2021 06:00

ÁRIES



Clima de muita disposição para o trabalho em home office. Pode tomar uma decisão importante sobre a família. Grandes chances de um encontro com alguém do passado.



TOURO



Publicidade

Muitas oportunidades de fechar acordos profissionais. Utilize sua simpatia a seu favor. O seu charme torna difícil escolher apenas um pretendente.



GÊMEOS



A Lua te torna determinada. Há boas possibilidades de lucrar com algo feito em casa ou em parceria com parentes. Na união, valorize o seu bem.



CÂNCER



Publicidade

Apresente uma ideia legal para os seus chefes no trabalho. Evite a franqueza nas suas relações. O companheiro se destaca na vida a dois.



LEÃO



Evite desabafar com qualquer pessoa. Use a sua intuição para entender em quem confiar. Romance secreto com alguém do trabalho pode pintar.



VIRGEM



Publicidade

Pense mais no futuro hoje. Apenas tente não ser muito autoritária em relação aos seus objetivos. Você vai estar especialmente sedutora na conquista.



LIBRA



A Lua aumenta o seu desejo de brilhar. Pode conquistar o reconhecimento dos chefes. Uma paixão com alguém comprometido anima a paquera.



ESCORPIÃO



Publicidade

Obtenha novos conhecimentos hoje. Você vai ter facilidade para aprender. Troque experiências no trabalho e inove no romance.



SAGITÁRIO



O empenho pode dar uma guinada na sua carreira. Só seja discreta e não revele seus planos para todo mundo. Pode despertar uma paixão.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Faça cursos e forme parcerias. Você pode aprimorar a sua produtividade e ter grandes conquistas. Saia da rotina e apimente o relacionamento.



AQUÁRIO



Promova transformações e se livre do que te incomoda na vida. Cuide melhor do seu corpo e faça exames. Uma forte atração por um colega pode surgir.



PEIXES



Publicidade

A Lua garante muita energia. Trabalhe em conjunto com os colegas e tenha melhores resultados na sua rotina. Seja carinhosa com o companheiro.