ConstelaçãoESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 07/08/2021 06:00

ÁRIES



A sua empolgação facilita tarefas enfadonhas no trabalho. Alguns novos métodos podem ajudar na produtividade. Há chance de romance com amigo.



TOURO



Cuidados em excesso podem prejudicar sua relação com a família. Reative um projeto profissional antigo. No amor, você vai querer estabilidade.



GÊMEOS



Grande vontade de conversar com as pessoas. Foque em acordos e negociações no serviço. Faça contato com bons amigos e aposte no diálogo com a paquera.



CÂNCER



A Lua indica boas vibrações para as suas finanças. Se esforce bastante e aproveite as recompensas. Na paixão, você estará mais consciente do que quer.



LEÃO



Tenha uma postura focada em relação aos seus objetivos, só não imponha as suas vontades. Seja mais flexível na vida a dois.



VIRGEM



Descanse e leia um livro de qualidade hoje. Evite se preocupar demais ou assumir mais tarefas do que pode cumprir. Aumente a confiança na união.



LIBRA



Bom momento para cortar relações que não agregam a sua vida. Abandone ideias que não geram resultados. Muita parceria no relacionamento.



ESCORPIÃO



O sucesso será a sua prioridade. Vai querer se dedicar e ser a melhor nos estudos e no trabalho. Respeite as diferenças com o par.



SAGITÁRIO



Saia um pouco da rotina. Se não puder viajar, tenha novas experiências com o namorado em casa. Vai ser difícil aprender uma nova função profissional.



CAPRICÓRNIO



A sorte pode estar do seu lado. Uma bufunfa inesperada talvez te surpreenda. Vai querer algo sério na paquera. Doe aquilo que não usa mais.



AQUÁRIO



Forme alianças profissionais com colegas e parentes. Mantenha a calma para resolver problemas em casa. Demonstre o seu amor no romance.



PEIXES



Seja cautelosa com fofocas. Ouvir mais e falar menos melhora a sua produtividade. Na união, converse e se envolva com a vida do mozão.