Planeta Terra - NASA

Planeta TerraNASA

Publicado 06/08/2021 06:00

ÁRIES



Pode investir em compras para a família. Vai assumir a responsabilidade do lar. O seu dia será muito produtivo. Não exagere no ciúme com o parceiro.



TOURO



Converse com os clientes e arrase nos acordos. Pode conquistar um novo emprego, se quiser. Na paquera, muitos admiradores no seu horizonte.



GÊMEOS



Uma promoção ou um aumento podem ser conquistados. Fale com o seu chefe e aproveite o momento. O diálogo e os desejos melhoram a vida em casal.



CÂNCER



Explore os seus talentos no trabalho. Seja muita charmosa e feche com os melhores clientes. Alguns desafios podem pintar no relacionamento.



LEÃO



Busque trabalhar em lugares mais silenciosos. Oportunidades de grana extra podem surgir. Fique atenta. Não imponha as suas vontades na relação.



VIRGEM



Você será mais prestativa. Vai conviver muito bem com as pessoas ao seu redor. Na vida a dois, será parceira para o que der e vier.



LIBRA



Os astros beneficiam seus planos. Tenha serenidade e vai se dar bem. Busque trabalhar em um ambiente tranquilo. Na união, valorize o par.



ESCORPIÃO



A vontade de progredir na profissão se destaca. Tente formar parcerias e se unir a colegas. Pode se envolver romanticamente com um amigo.



SAGITÁRIO



Tome algumas decisões importantes hoje. As suas atitudes vão render frutos. Organize bem as finanças e arrase demais com os pretendentes no flerte.



CAPRICÓRNIO



Muita sedução e intensidade na vida em casal. Você pode se empolgar com a ideia de inovar no visual. Só evite fazer mudanças muito bruscas.



AQUÁRIO



Priorize as tarefas que você já conhece. O seu esforço pode render um aumento. Tenha paciência e resolva problemas com o seu parceiro.



PEIXES



A sua criatividade e dedicação tornam o serviço mais fácil. Seja bem humorada com os seus amigos. Melhore o diálogo e a confiança no amor.