Júpiter e SaturnoReprodução de Internet

Publicado 08/08/2021 06:00

ÁRIES



O seu carisma vai ser contagiante. Curta o dia em contato com as pessoas mais queridas. Astral é perfeito para programas românticos.



TOURO



Organize o seu lar e mude alguns objetos de lugar. Algumas discussões familiares serão resolvidas. Amor antigo pode te surpreender.



GÊMEOS



Acordar cedo vai te ajudar a ponderar sobre os seus desafios. Retome o contato com amigos e parentes. Na paquera, invista numa pessoa que conheça bem.



CÂNCER



A Lua incentiva as suas realizações pessoais. Pode até adquirir alguns sonhos de consumo. Cuide muito bem de quem ama no relacionamento.



LEÃO



Evite ser orgulhosa demais ou se sentir muito irritada. Se dedique à sua aparência e ao seu corpo. Na vida a dois, não seja ríspida com o seu parceiro.



VIRGEM



Durma até tarde e relaxe bastante. Se isolar um pouco vai te fazer bem. No terreno da conquista, chance de um amor proibido com muita animação.



LIBRA



Bom momento para se relacionar. Aposte em chamadas de vídeo com amigos e família nesse momento. Crise pode rondar sua relação amorosa.



ESCORPIÃO



Opiniões muito duras prejudicam os seus relacionamentos. Aprenda com pessoas mais sábias. Cuide do seu visual e atraia alguém interessante na paquera.



SAGITÁRIO



Conflitos com as pessoas mais próximas exigem flexibilidade, Os astros estimulam os estudos. Pode ficar mais sintonizada com o seu bem.



CAPRICÓRNIO



Algumas preocupações econômicas podem te atrapalhar. Mas a sorte te favorece e te apresenta novas rendas. Não seja possessiva na vida em casal.



AQUÁRIO



Vai querer se aproximar de amigos e familiares. Faça telefonemas e chamadas de vídeo. Os solteiros vão sentir uma grande vontade de se comprometer.



PEIXES



Se atente a saúde. Limpe e organize a sua casa. Isso vai te fazer bem. Na paquera, pessoas conhecidas terão mais chance de chamar a sua atenção.