Constelação - NASA

Publicado 09/08/2021 06:00

ÁRIES



A sua produtividade aumenta hoje. Você pode conquistar uma nova oferta de trabalho. A energia é ótima para jogos e sorteios. Na união, apoie seu bem.



TOURO



Decisões importantes vão surgir na vida pessoal. Consulte seus familiares para tomar boas decisões. Muito carinho e sedução com o companheiro.



GÊMEOS



Se entenda com os seus amigos e aproxime das pessoas. Foque no mercado de trabalho. A paquera vai ficar animada, ainda mais se tiver iniciativa.



CÂNCER



A sua vontade de ganhar dinheiro fica em alta. Faça cursos e converse com profissionais que possam te abrir portas. Controle o ciúme na relação.



LEÃO



Motive os colegas de serviço. Utilize a sua criatividade para propor ideias e convencer as pessoas. Capriche na sedução e agite o relacionamento.



VIRGEM



Não se envolva com fofocas e seja bem reservada. A organização te ajuda no trabalho. Vai atrair muitos admiradores na paquera, mas tenha calma.



LIBRA



Tenha conversas produtivas no trabalho. Pode ter grandes ideias em conjunto. Uma atração inesperada por alguém misterioso tem chance de surgir.





ESCORPIÃO



Exponha a sua ambição aos chefes. Colegas de profissão te ajudam com as tarefas. Bom momento para falar do futuro na vida em casal.



SAGITÁRIO



Foque nos estudos. Pode aprender bastante com pessoas experientes. Vai buscar sintonia e interesses parecidos antes de se envolver na paquera.



CAPRICÓRNIO



Assuntos importantes podem vir à tona. Tente resolver o que for necessário de uma vez por todas. Esclareça problemas na vida a dois.



AQUÁRIO



Desenvolva parcerias e faça acordos com clientes. Bom momento para promover mudanças na sua vida. Evite o ciúme no relacionamento.



PEIXES



Muita disposição para negociar no serviço. O dia também pode render novas oportunidades no mercado de trabalho. Chance de iniciar um namoro.