Publicado 09/08/2021 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 141 traz o pedido de proteção contra os inimigos e as armadilhas que estão colocadas no caminho. Além disso, a prece pede a Deus para livrar das tentações e iluminar a vida de quem está a fazendo.

Salmo 141



Senhor, a ti clamo, escuta-me; inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca; guarda a porta dos meus lábios. Não inclinas o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade; e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade; e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça; pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura como se alguém fendera e partira lenha na terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó DEUS o Senhor; em ti confio; não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram; e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente.