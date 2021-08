O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade - Reprodução de Internet

Publicado 10/08/2021 15:20

Rio - As energias negativas atrapalham o andamento da vida de uma pessoa, porque trazem à tona sentimentos como desânimo e esgotamento físico. Os banhos energéticos podem ajudar a melhorar essa situação com a combinação de ervas, que possibilitam a limpeza e renovação dos ânimos. O ideal é tomar em um dia sem compromissos ou antes de dormir.



Ritual para acabar com as energias negativas



Pegue um jarro de água e coloque 23 gotas de essência de anis. Após o banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo. Em seguida, reze o salmo 23: “O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do Senhor por longos dias.”